Украина уже произвела около 1,5 млн тонн сахара
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украина по состоянию на 17 ноября произвела около 1,5 млн тонн сахара, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия.
По информации министерства, по состоянию на 17 ноября в Украине работало 46 сахарных заводов, которые уже произвели около 1,5 млн тонн сахара, что полностью обеспечивает внутреннее потребление.
В ведомстве также сообщили, что уже собрано 13,5 млн тонн сахарной свеклы с 297 тыс. га (93% от прогнозных к сбору 318 тыс. га) при урожайности 454 ц/га.
Как сообщал УНН, по прогнозам Минагрополитики, прогнозируется производство сладкого песка в 2017/2018 маркетинговом году в пределах 2 млн тонн.
Экспорт сахара из сахарной свеклы в 2017/2018 маркетинговом году (МГ) ожидается на уровне 460 тыс. тонн.