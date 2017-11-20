Украина уже произвела около 1,5 млн тонн сахара

По информации министерства, по состоянию на 17 ноября в Украине работало 46 сахарных заводов, которые уже произвели около 1,5 млн тонн сахара, что полностью обеспечивает внутреннее потребление.

В ведомстве также сообщили, что уже собрано 13,5 млн тонн сахарной свеклы с 297 тыс. га (93% от прогнозных к сбору 318 тыс. га) при урожайности 454 ц/га.

Как сообщал УНН, по прогнозам Минагрополитики, прогнозируется производство сладкого песка в 2017/2018 маркетинговом году в пределах 2 млн тонн.

Экспорт сахара из сахарной свеклы в 2017/2018 маркетинговом году (МГ) ожидается на уровне 460 тыс. тонн.