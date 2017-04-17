Україна ввела нові антидемпінгові мита проти РФ

Зазначається, що чинні антидемпінгові заходи були введені у травні 2008 року, а у липні 2014 року були продовжені на 5 років. Однак, 30 березня заходи вирішили переглянути через зупинку виробництва та відвантаження азотних добрив вітчизняними підприємствами. Разом із цим, за словами вітчизняних виробників, ці санкції недостатньо запобігають шкоді, яку здійснює демпінговий імпорт з Росії до України.

"Взявши до уваги обидві позиції, члени МКМТ погодились, що існує необхідність для дослідження ситуації на ринку мінеральних добрив в рамках проміжного перегляду. Також МКМТ ухвалила рішення про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з Російської Федерації", - наголосили у відомстві.

Відтак, до російських експортерів застосовується антидемпінгове мито строком на 5 років у розмірі:

для експортера-виробника відкритого акціонерного товариства "Волзький абразивний завод" (ВАТ "ВАЗ"), що розташований у місті Волзький Волгоградської області – 6,54%; для інших експортерів та загалом для Російської Федерації – 33,83%.

Окрім цього, комісія також проведе антидемпінгове розслідування щодо імпорту в Україну деякої карбамід-формальдегідної продукції походженням з РФ. Зокрема, під час цього мають намір дослідити докази наявності демпінгу, шкоди та причинно-наслідкового зв'язку між ними.

Як повідомляв УНН, у серпні минулого року США зняли антидемпінгові мита з добрив з Росії.