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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36652 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101166 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153953 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115427 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115926 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112209 просмотра

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Украина ввела новые антидемпинговые пошлины против РФ

Украина ввела новые антидемпинговые пошлины против РФ

Киев  •  УНН

 • 15312 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о проведении промежуточного пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта в Украину нитрата аммония из России, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что действующие антидемпинговые меры были введены в мае 2008 года, а в июле 2014 года были продлены на 5 лет. Однако, 30 марта мероприятия решили пересмотреть из-за остановки производства и отгрузки азотных удобрений отечественными предприятиями. Вместе с тем, по словам отечественных производителей, эти санкции недостаточно предотвращают вред, который осуществляет демпинговый импорт из России в Украину.

"Приняв во внимание обе позиции, члены МКМТ согласились, что существует необходимость для исследования ситуации на рынке минеральных удобрений в рамках промежуточного пересмотра. Также МКМТ приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину кругов шлифовальных на керамической связке происхождением из Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

Поэтому, к российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере:  для экспортера-производителя открытого акционерного общества "Волжский абразивный завод" (ОАО "ВАЗ"), который расположен в городе Волжский Волгоградской области - 6,54%; для других экспортеров и в целом для Российской Федерации - 33,83%.

Кроме этого, комиссия также проведет антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину некоторой карбамид-формальдегидной продукции из РФ. В частности, во время этого намерены исследовать доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними.

Как сообщал УНН, в августе прошлого года США сняли антидемпинговые пошлины с удобрений из России.

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