Украина ввела новые антидемпинговые пошлины против РФ

Отмечается, что действующие антидемпинговые меры были введены в мае 2008 года, а в июле 2014 года были продлены на 5 лет. Однако, 30 марта мероприятия решили пересмотреть из-за остановки производства и отгрузки азотных удобрений отечественными предприятиями. Вместе с тем, по словам отечественных производителей, эти санкции недостаточно предотвращают вред, который осуществляет демпинговый импорт из России в Украину.

"Приняв во внимание обе позиции, члены МКМТ согласились, что существует необходимость для исследования ситуации на рынке минеральных удобрений в рамках промежуточного пересмотра. Также МКМТ приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину кругов шлифовальных на керамической связке происхождением из Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

Поэтому, к российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере: для экспортера-производителя открытого акционерного общества "Волжский абразивный завод" (ОАО "ВАЗ"), который расположен в городе Волжский Волгоградской области - 6,54%; для других экспортеров и в целом для Российской Федерации - 33,83%.

Кроме этого, комиссия также проведет антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину некоторой карбамид-формальдегидной продукции из РФ. В частности, во время этого намерены исследовать доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними.

Как сообщал УНН, в августе прошлого года США сняли антидемпинговые пошлины с удобрений из России.