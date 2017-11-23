Україна втримала позицію в рейтингу виробників сталі

Зокрема, Україна залишилася на 13-му рядку рейтингу, після того як опустилася на 11-е місце в вересні.

Лідером рейтингу став Китай. У жовтні китайські металурги збільшили виробництво сталі на 6,1% - до 72,3 млн тонн.

Друге місце дісталося Японії, яка скоротила виробництво на 0,1% - до 8,9 млн тонн. На третьому місці опинилася Індії, де відбувається зростання виробництва на 5,3% - до 8,6 млн тонн.

Четверту сходинку рейтингу зайняли США, показавши збільшення виробництва на 12%, до 6,9 млн тонн. Також до п'ятірки лідерів потрапила Росія - збільшення на 5%, до 6,2 млн тонн.

У десятці лідерів опинилися також: Південна Корея (зростання на 4%), Німеччина (зростання на 2,7%), Туреччина (зростання на 11,1%), Бразилія (зростання на 3,9%), Італія (зростання на 6,1%), яка витіснила Іран з десятки.

В цілому ж, як зазначається в повідомленні Worldsteel, за 10 місяців поточного року виплавка сталі всіх країнах збільшилася в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 5,6%, до 1,41 млрд т.

Нагадаємо, на початку цього року виробництво сталі в Україні зросло на 8,5%, завдяки чому за підсумками січня країна зайняла 10 місце в рейтингу Worldsteel.