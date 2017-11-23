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Украина удержала позицию в рейтинге производителей стали

Украина удержала позицию в рейтинге производителей стали

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. В октябре 2017 года производство стали в Украине сократилось на 4,7% - до 1,9 млн тонн. При этом страна сохранила позицию в рейтинге международной ассоциации Worldsteel по объемам производства стали. Об этом свидетельствуют данные ассоциации, передает УНН.

В частности, Украина осталась на 13-й строчке рейтинга, после того как опустилась на 11-го места в сентябре.

Лидером рейтинга стал Китай. В октябре китайские металлурги увеличили производство стали на 6,1% - до 72,3 млн тонн.

Второе место досталось Японии, которая сократила производство на 0,1% - до 8,9 млн тонн. На третьем месте оказалась Индии, где отмечается рост производства на 5,3% - до 8,6 млн тонн.

Четвертую строчку рейтинга заняли США, показав увеличение производства на 12%, до 6,9 млн тонн. Также в пятерку лидеров попала Россия - увеличение на 5%, до 6,2 млн тонн.

В десятке лидеров оказались также: Южная Корея (рост на 4%), Германия (рост на 2,7%), Турция (рост на 11,1%), Бразилия (рост на 3,9%), Италия (рост на 6,1%), которая вытеснила Иран из десятки.

В целом же, как отмечается в сообщении Worldsteel, за 10 месяцев текущего года выплавка стали всех странах увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6%, до 1,41 млрд т.

Напомним, в начале этого года производство стали в Украине выросло на 8,5%, благодаря чему по итогам января страна заняла 10 место в рейтинге Worldsteel.

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