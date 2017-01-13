Україна вперше виступить у волейбольній Євролізі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У штаб-квартирі ЄКВ відбулося засідання з приводу турніру Євроліги-2017. Вперше за 25 років існування незалежної України прийматимемо участь у цьому турнірі обома національними командами, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію волейболу.
У змаганнях жінок участь у Євролізі братимуть 12 збірних. У порівнянні із минулорічним турніром відбулися певні зміни - замість Азербайджану, Греції, Угорщини, Польщі, Румунії та Словенії заявилися Фінляндія, Україна, Австрія, Португалія, Грузія та Швеція. Україна виступить у квартеті В разом із Францією, Чорногорією і Грузією.
У чоловіків на сьогодні недокомплект - сім учасників змагань, але організатори шукають восьму команду. Замість тогорічних учасників Естонії, Австрії, Болгарії, Білорусі та Люксембургу до участі у Євролізі допущені Швеція, Україна, Ізраїль та Угорщина.
Група В: Данія, Україна, Угорщина, Ізраїль.
Нагадаємо, що Євроліга це щорічне змагання волейбольних збірних, що проводиться під егідою Європейської конфедерації волейболу (CEV). З 2004 року проводяться змагання для чоловічих команд, влітку 2009 року відбувся перший розіграш жіночої Євроліги.
Як повідомляв УНН, на чемпіонаті Європи-2017 жіноча збірна України зіграє в групі С зі збірними Росії, Туреччини та Болгарії.