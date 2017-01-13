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Украина впервые выступит в волейбольной Евролиге

Украина впервые выступит в волейбольной Евролиге

Киев • УНН

 • 11403 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В штаб-квартире ЕКВ состоялось заседание по поводу турнира Евролиги-2017. Впервые за 25 лет существования независимой Украины принимать участие в этом турнире будут обе национальные команды, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию волейбола.

В соревнованиях женщин участие в Евролиге примут 12 сборных. В сравнении с прошлогодним турниром произошли определенные изменения - вместо Азербайджана, Греции, Венгрии, Польши, Румынии и Словении заявились Финляндия, Украина, Австрия, Португалия, Грузия и Швеция. Украина выступит в группе В вместе с Францией, Черногорией и Грузией.

У мужчин на сегодня недокомплект - семь участников соревнований, но организаторы ищут восьмую команду. Вместо прошлогодних участников Эстонии, Австрии, Болгарии, Беларуси и Люксембурга к участию в Евролиге допущены Швеция, Украина, Израиль и Венгрия.

Группа В: Дания, Украина, Венгрия, Израиль.

Напомним, что Евролига это ежегодное соревнование волейбольных сборных, проводимое под эгидой Европейской конфедерации волейбола (CEV). С 2004 года проводятся соревнования для мужских команд, летом 2009 года состоялся первый розыгрыш женской Евролиги.

Как сообщал УНН, на чемпионате Европы-2017 женская сборная Украины сыграет в группе С со сборными России, Турции и Болгарии.

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