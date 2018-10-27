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Україна вночі перейде на зимовий час

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Цього року перехід на зимовий час в Україні відбудеться 28 жовтня о 4-й годині – годинникові стрілки слід буде перевести на одну годину назад. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) у відповіді на запит кореспондента УНН.

“На території України 28 жовтня 2018 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується „літній час“ з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад”, — зазначила прес-служба.

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У МЕРТ уточнили, що порядок обчислення часу на території України визначений постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р., яка передбачає переведення щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Аналогічний порядок обчислення часу діє на території Європейського Союзу.

Нагадаємо, у разі прийняття Європейським Союзом рішення про скасування переходу на літній час Мінекономрозвитку звернеться до Кабінету Міністрів України щодо можливості внесення відповідних змін до порядку обчислення часу на території країни.

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