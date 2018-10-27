Україна вночі перейде на зимовий час

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Цього року перехід на зимовий час в Україні відбудеться 28 жовтня о 4-й годині – годинникові стрілки слід буде перевести на одну годину назад. Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) у відповіді на запит кореспондента УНН.