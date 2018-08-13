Україна вказала у позові до ЄСПЛ прізвища росіян, причетних до затримань українців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У новому позові України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації містяться конкретні прізвища росіян, причетних до незаконних утримань українців на території Росії та в окупованому Криму. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко у своєму Twitter, передає УНН.
"Вперше українським урядом подається юридичний документ проти РФ, який описує масові порушення прав українців на території країни-агресора. Також у документі вказані конкретні прізвища причетних до цього посадовців", - зазначив Петренко.
За його словами, це надасть Україні аргументи для міжнародних партнерів щодо введення додаткових персональних санкцій проти керівництва Росії.
Як повідомляв УНН, міждержавна заява України проти Російської Федерації до ЄСПЛ дає аргумент перед міжнародними партнерами щодо введення додаткових санкцій проти всього керівництва РФ.