Украина указала в иске в ЕСПЧ фамилии россиян, причастных к задержаниям украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В новом иске Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Российской Федерации содержатся конкретные фамилии россиян, причастных к незаконным удерживаний украинцев на территории России и в оккупированном Крыму. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в своем Twitter, передает УНН.
"Впервые украинским правительством подается юридический документ против РФ, который описывает массовые нарушения прав украинцев на территории страны-агрессора. Также в документе указаны конкретные фамилии причастных к этому должностных лиц", - отметил Петренко.
По его словам, это даст Украине аргументы для международных партнеров по введению дополнительных персональных санкций против руководства России.
Как сообщал УНН, межгосударственное заявление Украины против Российской Федерации в ЕСПЧ дает аргумент перед международными партнерами по введению дополнительных санкций против всего руководства РФ.