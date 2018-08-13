Украина указала в иске в ЕСПЧ фамилии россиян, причастных к задержаниям украинцев

"Впервые украинским правительством подается юридический документ против РФ, который описывает массовые нарушения прав украинцев на территории страны-агрессора. Также в документе указаны конкретные фамилии причастных к этому должностных лиц", - отметил Петренко.

По его словам, это даст Украине аргументы для международных партнеров по введению дополнительных персональных санкций против руководства России.

Как сообщал УНН, межгосударственное заявление Украины против Российской Федерации в ЕСПЧ дает аргумент перед международными партнерами по введению дополнительных санкций против всего руководства РФ.