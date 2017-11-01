Україна визначилась з місцем проведення матчу Кубка Девіса проти Швеції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Федерація тенісу України визначилася з місцем проведення матчу Кубка Девіса першого раунду Першої Євро-Африканської зони, в якому "жовто-блакитні" прийматимуть збірну Швецію, повідомляє УНН з посиланням на ФТУ.
Командна зустрічі пройде в період з 2-го по 3-е лютого 2018 року на корті ВТК "Мегарон" в Дніпрі. Українська національна команда шість разів зустрічалася з суперниками в "Мегароні" й досі жодного разу там не програвала.
В вересні 2008 року наші співвітчизники обіграли там Португалію – 5:0, в травні 2010-го – Латвію – 4:1, в лютому 2012-го – Монако – 5:0, в квітні 2012-го – Кіпр – 5:0, в квітні 2013-го – Швецію – 3:2, в лютому 2014-го – Румунію – 3:1.
Нагадаємо, що жіноча та чоловічі збірні дізналися супротивників у Кубку Конфедерацій та Кубку Девіса відповідно.
Як повідомлялося раніше, з наступного сезону формат проведення матчів в Першій групі змінився. Відтепер кожна зустріч буде проводитися за формулою трьох сетів, а вся подія триватиме два дні.