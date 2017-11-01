Украина определилась с местом проведения матча Кубка Дэвиса против Швеции

Командная встречи пройдет в период со 2-го по 3-е февраля 2018 на корте ВТК "Мегарон" в Днепре. Украинская национальная команда шесть раз встречалась с соперниками в "Мегарон" и до сих пор ни разу там не проигрывала.

В сентябре 2008 года наши соотечественники обыграли там Португалию - 5: 0, в мае 2010-го - Латвию - 4: 1, в феврале 2012-го - Монако - 5: 0, в апреле 2012-го - Кипр - 5: 0, в апреле 2013 года - Швецию - 3: 2, в феврале 2014-го - Румынию - 3: 1.

Напомним, что женская и мужские сборные узнали противников в Кубке Конфедераций и Кубка Дэвиса соответственно.

Как сообщалось ранее, с следующего сезона формат проведения матчей в Первой группе изменился. Отныне каждая встреча будет проводиться по формуле трех сетов, а все произошедшее продлится два дня.