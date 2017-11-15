Україна візьметься за "інноваційні" реформи
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Україна буде продовжувати ключові реформи в сфері інновацій. Про це у Facebook заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів за підсумками зустрічі з виконавчим директором Групи Світового банку Франком Хемскерком, передає УНН.
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"Пан Хемскерк відзначає надзвичайно високий інтелектуальний потенціал України, особливо у ключі розвитку інновацій та високотехнологічних рішень. Тому саме в інноваційному напрямку ми продовжимо ключові реформи", - повідомив він.
Він зауважив, чітко видно потенціал зростання ВВП у 5-7%, але для цього потрібні значні подальші системні зміни.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр В.Гройсман заявив, що Рада інновацій є стимулом створення національного продукту.