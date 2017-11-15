Украина возьмется за "инновационные" реформы

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"Господин Хемскерк отмечает чрезвычайно высокий интеллектуальный потенциал Украины, особенно в ключе развития инноваций и высокотехнологичных решений. Поэтому именно в инновационном направлении мы продолжим ключевые реформы", - сообщил он.

Он отметил, что четко виден потенциал роста ВВП в 5-7%, но для этого требуются значительные дальнейшие системные изменения.

Напомним, Премьер-министр В.Гройсман заявил, что Совет инноваций является стимулом создания национального продукта.