Украина возьмется за "инновационные" реформы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украина будет продолжать ключевые реформы в сфере инноваций. Об этом в Facebook заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив по итогам встречи с исполнительным директором Группы Всемирного банка Франком Хемскерком, передает УНН.
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"Господин Хемскерк отмечает чрезвычайно высокий интеллектуальный потенциал Украины, особенно в ключе развития инноваций и высокотехнологичных решений. Поэтому именно в инновационном направлении мы продолжим ключевые реформы", - сообщил он.
Он отметил, что четко виден потенциал роста ВВП в 5-7%, но для этого требуются значительные дальнейшие системные изменения.
Напомним, Премьер-министр В.Гройсман заявил, что Совет инноваций является стимулом создания национального продукта.