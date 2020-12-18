Україна вийшла на рівень євроінтеграції 2.0 - Стефанішина

“Я поділяю месседж про те, що ми вийшли на формат європейської інтеграції 2.0, ця зміна і трансформація відбулась у ході цьогорічного саміту Україна-ЄС 7 жовтня. Фактично, ми всі розуміємо, що питання нашого руху до членства в Європейському союзі та НАТО, змін, які стосуються трансформації у напрямку інтеграції з вільним світом, перестають бути романтичними ідеями”, — скзаала Стефанішина.

Вона зауважила, що за 5 років з початку дії Угоди про асоціацію, Україна вже перейшла на той формат, “перевалила серйозну межу” наближення законодавства до практик і стандартів Європейського союзу.

“Ми змінили всі сфери регулювання, які відповідають сьогодні найкращим практикам і законодавству ЄС”, — додала віце-прем’єрка.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 17 грудня, ухвалила рішення продовжити санкції, введені у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні, і націлені на окремі сектори російської економіки ще на пів року — до 31 липня 2021 року.