Україна вийшла на рівень євроінтеграції 2.0 - Стефанішина
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Україна вийшла на новий рівень європейської інтеграції, питання руху країни до членства в ЄС та НАТО перестають бути романтичними ідеями. Про це заявила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на онлайн-конференції послів, передає кореспондент УНН.
“Я поділяю месседж про те, що ми вийшли на формат європейської інтеграції 2.0, ця зміна і трансформація відбулась у ході цьогорічного саміту Україна-ЄС 7 жовтня. Фактично, ми всі розуміємо, що питання нашого руху до членства в Європейському союзі та НАТО, змін, які стосуються трансформації у напрямку інтеграції з вільним світом, перестають бути романтичними ідеями”, — скзаала Стефанішина.
Вона зауважила, що за 5 років з початку дії Угоди про асоціацію, Україна вже перейшла на той формат, “перевалила серйозну межу” наближення законодавства до практик і стандартів Європейського союзу.
“Ми змінили всі сфери регулювання, які відповідають сьогодні найкращим практикам і законодавству ЄС”, — додала віце-прем’єрка.
Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 17 грудня, ухвалила рішення продовжити санкції, введені у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні, і націлені на окремі сектори російської економіки ще на пів року — до 31 липня 2021 року.