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ЄС продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Рада Європейського Союзу сьогодні, 17 грудня, ухвалила рішення продовжити санкції, введені у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні, і націлені на окремі сектори російської економіки ще на пів року - до 31 липня 2021 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу євроінституції.

ЄС продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року

"Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи, які наразі націлені на окремі сектори російської економіки, до 31 липня 2021 року. Ці санкції були введені в 2014 році у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні", - вказано у комюніке.

Рішення Ради ЄС, як вказано, слідує за останньою оцінкою стану виконання Мінських угод на Європейській Раді 10-11 грудня 2020 року. "З огляду на те, що Мінські угоди не в повному обсязі виконуються Росією, лідери ЄС одностайно ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії", - сказано у повідомленні.

Санкції обмежують доступ до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній і забороняють форми фінансової допомоги і брокерської діяльності щодо російських фінансових установ.

Ці заходи також забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передачу всього оборонного обладнання та встановлюють заборону на товари подвійного призначення для військового використання або кінцевих користувачів військового призначення для Росії. Санкції ще більше обмежують доступ Росії до деяких чутливих технологій, які можуть бути використані в російському енергетичному секторі, наприклад, при видобутку і розвідці нафти.

Окрім економічних санкцій, ЄС застосовує різні заходи у відповідь на незаконну анексію Росією Криму та міста Севастополя, а також на навмисну ​​дестабілізацію України. До них належать: дипломатичні заходи, індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів і обмеження на поїздки) і конкретні обмеження економічних відносин з Кримом і Севастополем.

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