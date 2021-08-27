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Україна виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів НАТО - Зеленський

Україна виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів НАТО - Зеленський

Київ • УНН

 • 15737 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів держав-членів НАТО. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Президентами Республіки Молдова, Румунії та Республіки Польща, передає кореспондет УНН.

Цитата

“Через активну мілітаризацію нашого українського Кримського півострова під загрозою опинилось морське судноплавство та загалом торгівля в регіоні. Ми маємо спільно вирішувати ці сучасні виклики”, — сказав Зеленський.

Деталі

За його словами, із цією метою Україна вийшла з ініціативою посилити взаємодію по лінії військово-морських сил причорноморських держав.

Україна пропонуємо Румунії і Молдові також долучитись до цієї ініціативи, зазначив Президент.

“Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів членів НАТО, розширення програм спільних навчань та тренувань”, — додав він.

Додамо

Після незаконної анексії Криму Росією НАТО посилює свою присутність в Чорному морі. Кораблі НАТО діють в Чорному морі на постійній основі у цілковитій відповідності до міжнародного права, зазвичай патрулюючи води протягом майже двох третин року.

Українські Національні Новини

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