Україна виробляє все менше легальної горілки - статистика

Поряд з цим, за рік Україна наростила виробництво коньяку та бренді - на 2,8%. Зокрема, у січні-вересні було вироблено 1 млн 470 тис. дал. відповідної продукції.

Також, було зафіксовано збільшення виробництва лікерів. У січні-вересні, порівняно з аналогічним періодом минулого року, виробництво лікерів зросло на 22,1% - до 5 млн 482 тис. дал.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму та Севастополя.

Нагадаємо, сьогодні представник сірого алкогольного ринку з однієї проданої пляшки горілки заробляє в 100 раз більше, ніж легальний виробник.

І така ситуація, схоже, влаштовує українську владу, говорить експерт Ольга Івушкіна.

За її словами, на стагнацію алкогольної промисловості вітчизняні регулятори не реагують вже кілька років поспіль.

"Ніякої зацікавленості з боку вітчизняних регуляторів в тому, щоб український горілчаний ринок розвивався і приносив додаткові надходження в бюджет, на жаль, не спостерігається вже щонайменше останніх років зо три.

На нашому ринку легальні "білі" виробники, котрі справно платять податки, сьогодні виживають. Обсяги виробництва якісної горілки за підсумками 2017 року впали на 20%, за підсумками перших 6 місяців цього року - вже на 17%. І поки немає ніяких передумов вважати, що ця негативна тенденція зміниться на позитивну", - пояснила вона.