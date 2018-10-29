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Украина производит все меньше легальной водки - статистика

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. В января-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство водки в Украине сократилось на 5,8% - до 9 млн 75 тыс. дал. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.

Наряду с этим, за год Украина нарастила производство коньяка и бренди - на 2,8%. В частности, в январе-сентябре было произведено 1 млн 470 тыс. дал. соответствующей продукции.

Также было зафиксировано увеличение производства ликеров. В январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство ликеров выросло на 22,1% - до 5 млн 482 тыс. дал.

Данные приведены без учета аннексированного Россией Крыма и Севастополя.

Напомним, сегодня представитель серого алкогольного рынка с одной проданной бутылки водки зарабатывает в 100 раз больше, чем легальный производитель.

И такая ситуация, похоже, устраивает украинскую власть, говорит эксперт Ольга Ивушкина.

По ее словам, на стагнацию алкогольной промышленности отечественные регуляторы не реагируют уже несколько лет подряд.

"Никакой заинтересованности со стороны отечественных регуляторов в том, чтобы украинский водочный рынок развивался и приносил дополнительные поступления в бюджет, к сожалению, не наблюдается уже как минимум последних года три.

На нашем рынке легальные "белые" производители, которые исправно платят налоги, сегодня выживают. Объемы производства качественной водки по итогам 2017 года упали на 20%, по итогам первых 6 месяцев этого года - уже на 17%. И пока нет никаких предпосылок считать, что эта негативная тенденция изменится на положительную", - пояснила она.

Украинские Национальные Новости

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