Україна випала з топ-20 медального заліку Олімпійських ігор

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. На 23-х зимових Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані (Південна Корея) відбувся передостанній 15-й медальний день в рамках якого було розіграно вісім комплектів нагород, повідомляє УНН з посиланням на сайт ОІ-2018.

Загальнокомандний залік продовжує очолювати Норвегія із 13 “золотими”, 14 “срібними” і 11 “бронзовими” нагородами. Слідом за норвежцями йдуть німці (13, 8, 7), канадці (11, 8, 10), американці (9, 8, 6), нідерландці (8, 6, 6) і шведи (6, 6, 0).

Українська команда з 1 золотою медаллю поділяє 21 і 22 позицію з Угорщиною. Однак раніше “жовто-блакитні” входили до 20-ки кращих.

Додамо, що загалом медалі у Пхьончхані завоювали представники 30-ти країн з 92-х команд-учасниць.

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