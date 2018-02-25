Україна випала з топ-20 медального заліку Олімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. На 23-х зимових Олімпійських іграх-2018 у Пхьончхані (Південна Корея) відбувся передостанній 15-й медальний день в рамках якого було розіграно вісім комплектів нагород, повідомляє УНН з посиланням на сайт ОІ-2018.
Загальнокомандний залік продовжує очолювати Норвегія із 13 “золотими”, 14 “срібними” і 11 “бронзовими” нагородами. Слідом за норвежцями йдуть німці (13, 8, 7), канадці (11, 8, 10), американці (9, 8, 6), нідерландці (8, 6, 6) і шведи (6, 6, 0).
Українська команда з 1 золотою медаллю поділяє 21 і 22 позицію з Угорщиною. Однак раніше “жовто-блакитні” входили до 20-ки кращих.
Додамо, що загалом медалі у Пхьончхані завоювали представники 30-ти країн з 92-х команд-учасниць.