Украина выпала из топ-20 медального зачета Олимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. На 23-х зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) состоялся предпоследний 15-й медальный день в рамках которого было разыграно восемь комплектов наград, сообщает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2018.
Общекомандный зачет продолжает возглавлять Норвегия с 13 “золотыми”, 14 “серебряными” и 11 “бронзовыми” наградами. Вслед за норвежцами идут немцы (13, 8, 7), канадцы (11, 8, 10), американцы (9, 8, 6), голландцы (8, 6, 6) и шведы (6, 6, 0).
Украинская команда с 1 золотой медалью разделяет 21 и 22 позицию с Венгрией. Однако ранее “желто-голубые” входили в 20-ку лучших.
Добавим, что в целом медали в Пхенчхан завоевали представители 30-ти стран из 92-х команд-участниц.