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Україна вимагатиме в ПАРЄ пояснити візит П.Аграмунта в оточенні російських депутатів до Сирії - І.Геращенко

Київ • УНН

 • 8496 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи направить запит до Асамблеї з вимогою дати роз'яснення про статус візиту Педро Аграмунта з російськими депутатами до Сирії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.

“Офіційний сайт ПАРЄ. Жодного слова про візит президента Аграмонта в Сирію. Вважаю, що сьогодні ж українська делегація має направити листа до ПАРЄ з вимогою дати роз’яснення про статус цього візиту, тим більше, що російські депутати не є членами ПАРЄ, бо Асамблея не підтверджувала їх повноваження. Отже, це був приватний візит Аграмунта з його російськими друзями? Маємо отримати офіційну відповідь ПАРЄ”, — написала І.Геращенко.

Зазначимо, російські ЗМІ повідомляли, депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом сьогодні прибули до Сирії. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентаріїв з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.

Як повідомляв УНН, Держдума РФ планує звернутися до ПАРЄ через ситуацію з російськами банками в Україні.

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