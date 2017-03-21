Украина потребует в ПАСЕ объяснить визит П.Аграмунта в окружении российских депутатов в Сирию - И.Геращенко

"Официальный сайт ПАСЕ. Ни слова о визите президента Аграмунта в Сирию. Считаю, что сегодня же украинская делегация должна направить письмо в ПАСЕ с требованием дать разъяснения о статусе этого визита, тем более, что российские депутаты не являются членами ПАСЕ, поскольку Ассамблея не подтверждала их полномочия. Итак, это был частный визит Аграмунта с его российскими друзьями? Должны получить официальный ответ ПАСЕ ", - написала И.Геращенко.

Отметим, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунтом сегодня прибыли в Сирию. С европейской стороны, по данным росСМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Как сообщал УНН, Госдума РФ планирует обратиться в ПАСЕ из-за ситуации с российскими банками в Украине .