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Украина потребует в ПАСЕ объяснить визит П.Аграмунта в окружении российских депутатов в Сирию - И.Геращенко

Киев • УНН

 • 8487 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы направит запрос в Ассамблею с требованием дать разъяснения о статусе визита Педро Аграмунта с российскими депутатами в Сирию. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.

"Официальный сайт ПАСЕ. Ни слова о визите президента Аграмунта в Сирию. Считаю, что сегодня же украинская делегация должна направить письмо в ПАСЕ с требованием дать разъяснения о статусе этого визита, тем более, что российские депутаты не являются членами ПАСЕ, поскольку Ассамблея не подтверждала их полномочия. Итак, это был частный визит Аграмунта с его российскими друзьями? Должны получить официальный ответ ПАСЕ ", - написала И.Геращенко.

Отметим, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунтом сегодня прибыли в Сирию. С европейской стороны, по данным росСМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Как сообщал УНН, Госдума РФ планирует обратиться в ПАСЕ из-за ситуации с российскими банками в Украине .

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