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Україна виграла в суді Нью-Йорка справу на майже 37 млн дол. щодо небезпечних відходів

Київ • УНН

 • 9237 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Окружний суд США Південного Округу міста Нью-Йорк ухвалив рішення на користь України у справі за позовом компанії “SI Group Consort LTD” на суму 36,8 млн дол., передає УНН з посиланням на прес-службу Мін’юсту.

Зазначається, що компанія “SI Group Consort LTD” подала позов проти України та Івано-Франківської ОДА з вимогою виконати на території США рішення Господарського суду Івано-Франківської області про стягнення заборгованості за надання послуг зі збирання небезпечних відходів.

Компанія вимагала повернути 36,8 млн дол. за рахунок коштів держави Україна розміщених у банках США, а також майна та коштів українських державних підприємств на території цієї країни.

Суд визнав, що держава Україна володіє суверенним імунітетом у цьому провадженні та відхилив усі заявлені вимоги позивача.

Нагадаємо, йдеться про гучний спір між компанією “SI Group Consort LTD” та Івано-Франківською ОДА щодо заборгованості за надання послуг зі збирання та утилізації небезпечних відходів гексахлорбензолу з території міста Калуша, який набув широкого розголосу у ЗМІ.

Як повідомляв УНН, м.Калуш Івано-Франківської області офіційно визнано зоною надзвичайної екологічної ситуації через надмірну концентрацію гексахлорбензолу (політропної отрути), яка залишилась “у спадок” після Калуського гірничопромислового комплексу. При цьому кошти на ліквідацію екологічних проблем очікують від Мінприроди ще з лютого поточного року. Через брак коштів облдержадміністрація звернулась до Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Представництва Європейського Союзу в Україні по фінансову допомогу для негайного вирішення екологічних проблем Калуського гірничопромислового комплексу.

Як повідомляв УНН, понад 23 тис. тонн небезпечних відходів накопичено на Івано-Франківщині.

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