Украина выиграла дело в суде Нью-Йорка почти на 37 млн ​​долл. относительно опасных отходов

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Киев • УНН

 • 9237 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Окружной суд США Южного округа Нью-Йорк принял решение в пользу Украины в деле по иску компании "SI Group Consort LTD" на сумму 36,8 млн долл., передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Отмечается, что компания "SI Group Consort LTD" подала иск против Украины и Ивано-Франковской ОГА с требованием выполнить на территории США решение Хозяйственного суда Ивано-Франковской области о взыскании задолженности за предоставление услуг по сбору опасных отходов.

Компания требовала вернуть 36,8 млн долл. за счет средств государства Украина размещенных в банках США, а также имущества и средств украинских государственных предприятий на территории этой страны.

Суд признал, что государство Украина обладает суверенным иммунитетом в этом производстве и отклонил все заявленные требования истца.

Напомним, речь идет о громком споре между компанией "SI Group Consort LTD" и Ивано-Франковской ОГА по задолженности за оказание услуг по сбору и утилизации опасных отходов гексахлорбензола с территории города Калуша, который получил широкую огласку в СМИ.

Как сообщал УНН, Калуш Ивано-Франковской области официально признан зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за чрезмерной концентрации гексахлорбензола (политропного яда), который остался "в наследство" после Кольского горнопромышленного комплекса. При этом средства на ликвидацию экологических проблем ожидают от Минприроды еще с февраля текущего года. Из-за нехватки средств облгосадминистрация обратилась к координатору проектов ОБСЕ в Украине и Представительства Европейского Союза в Украине по финансовой помощи для немедленного решения экологических проблем Кольского горнопромышленного комплекса.

Как сообщал УНН, более 23 тыс. тонн опасных отходов накоплено в Ивано-Франковской области.

Украинские Национальные Новости

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