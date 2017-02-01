Украина выиграла дело в суде Нью-Йорка почти на 37 млн долл. относительно опасных отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Окружной суд США Южного округа Нью-Йорк принял решение в пользу Украины в деле по иску компании "SI Group Consort LTD" на сумму 36,8 млн долл., передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.
Отмечается, что компания "SI Group Consort LTD" подала иск против Украины и Ивано-Франковской ОГА с требованием выполнить на территории США решение Хозяйственного суда Ивано-Франковской области о взыскании задолженности за предоставление услуг по сбору опасных отходов.
Компания требовала вернуть 36,8 млн долл. за счет средств государства Украина размещенных в банках США, а также имущества и средств украинских государственных предприятий на территории этой страны.
Суд признал, что государство Украина обладает суверенным иммунитетом в этом производстве и отклонил все заявленные требования истца.
Напомним, речь идет о громком споре между компанией "SI Group Consort LTD" и Ивано-Франковской ОГА по задолженности за оказание услуг по сбору и утилизации опасных отходов гексахлорбензола с территории города Калуша, который получил широкую огласку в СМИ.
Как сообщал УНН, Калуш Ивано-Франковской области официально признан зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за чрезмерной концентрации гексахлорбензола (политропного яда), который остался "в наследство" после Кольского горнопромышленного комплекса. При этом средства на ликвидацию экологических проблем ожидают от Минприроды еще с февраля текущего года. Из-за нехватки средств облгосадминистрация обратилась к координатору проектов ОБСЕ в Украине и Представительства Европейского Союза в Украине по финансовой помощи для немедленного решения экологических проблем Кольского горнопромышленного комплекса.
Как сообщал УНН, более 23 тыс. тонн опасных отходов накоплено в Ивано-Франковской области.