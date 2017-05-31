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Україна відстає від графіку виконання Угоди про асоціацію - І.Климпуш-Цинцадзе

Київ • УНН

 • 8689 перегляди

КИїВ. 31 травня. УНН. Незважаючи на досягнення, які Україна має, вона відстає від графіку виконання Угоди про асоціації з Європейським Союзом. Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.

Україна відстає від графіку виконання Угоди про асоціацію - І.Климпуш-Цинцадзе

“Незважаючи на всі наші здобутки, ми багато в чому відстаємо від графіку виконання угоди. І це відставання є досить значним”, — сказала віце-прем’єр.

Вона зазначила, що “Україна імплементувала із запланованих 130 актів права ЄС всього 26 у своє законодавство і тут, очевидно, є складність і уряду і складність роботи міністерств, і складність роботи парламенту, і недосконалість наших бюрократичних процедур”.

І.Климпуш-Цинцадзе також наголосила, що європейська інтергація “перестає бути сферою міднародних відносин для України — це, насамперед внутрішні реформи, підпорядковані кожному міністерству у сферах”.

Як повідомляв УНН, І.Климпуш-Цинцадзе доручила пришвидшити роботу над "дорожніми картами" імплементації угоди з ЄС.

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