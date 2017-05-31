Україна відстає від графіку виконання Угоди про асоціацію - І.Климпуш-Цинцадзе
Київ • УНН
КИїВ. 31 травня. УНН. Незважаючи на досягнення, які Україна має, вона відстає від графіку виконання Угоди про асоціації з Європейським Союзом. Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
“Незважаючи на всі наші здобутки, ми багато в чому відстаємо від графіку виконання угоди. І це відставання є досить значним”, — сказала віце-прем’єр.
Вона зазначила, що “Україна імплементувала із запланованих 130 актів права ЄС всього 26 у своє законодавство і тут, очевидно, є складність і уряду і складність роботи міністерств, і складність роботи парламенту, і недосконалість наших бюрократичних процедур”.
І.Климпуш-Цинцадзе також наголосила, що європейська інтергація “перестає бути сферою міднародних відносин для України — це, насамперед внутрішні реформи, підпорядковані кожному міністерству у сферах”.
Як повідомляв УНН, І.Климпуш-Цинцадзе доручила пришвидшити роботу над "дорожніми картами" імплементації угоди з ЄС.