Украина отстает от графика выполнения Соглашения об ассоциации - И.Климпуш-Цинцадзе
Киев • УНН
Киев. 31 мая. УНН. Несмотря на свои достижения, Украина отстает от графика выполнения Соглашения о ассоциации с Европейским Союзом. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.
"Несмотря на все наши достижения, мы во многом отстаем от графика выполнения соглашения. И это отставание довольно значительное", - сказала вице-премьер.
Она отметила, что "Украина имплементировала из запланированных 130 актов права ЕС всего 26 в свое законодательство и здесь, очевидно, является сложность и правительства, и сложность работы министерств, и сложность работы парламента, и несовершенство наших бюрократических процедур".
И.Климпуш-Цинцадзе также подчеркнула, что европейская интергация "перестает быть сферой международных отношений Украины - это, прежде всего, внутренние реформы, подчиненные каждому министерству в сферах".
Как сообщал УНН, И.Климпуш-Цинцадзе поручила ускорить работу над "дорожными картами" имплементации соглашения с ЕС.