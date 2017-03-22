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Україна відреагувала на заяву О.Лукашенка про "табори бойовиків" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10352 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Посольство України в Білорусі поширило заяву з приводу висловлювань Олександра Лукашенка про “табори бойовиків” в Україні, де начебто готують потенційних учасників масових заворушень у Білорусі. Також у заяві згадуються слова, що звучали в передачі “Дзвінок другу” на державному телеканалі “Білорусь-1”, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

“Посольство України в Білорусі з жалем відзначає, що останнім часом для білоруського інформаційного простору актуальними стали питання інформаційної гігієни: звинувачення громадян України у можливій причетності до екстремістської діяльності, принизливі визначення на адресу героїв Небесної сотні і захисників Революції гідності”, — ідеться в заяві дипломатичного представництва України, яку цитує видання.

“Такі інформаційні пасажі ображають честь і гідність українських громадян, не сприяють підтриманню авторитету Білорусі як миролюбного майданчика для розвитку конструктивного діалогу, націленого на підтримку добросусідських відносин з Україною”, — цитує видання заяву посольства України в Білорусі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 21 березня заявив про затримання в Білорусі бойовиків, які тренувались в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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