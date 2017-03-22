Украина отреагировала на заявление А.Лукашенко о "лагерях боевиков" - СМИ

"Посольство Украины в Беларуси с сожалением отмечает, что в последнее время для белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы информационной гигиены: обвинения граждан Украины в возможной причастности к экстремистской деятельности, унизительные определения в адрес героев Небесной сотни и защитников революции достоинства", - говорится в заявлении дипломатического представительства Украины, которое цитирует издание.

"Такие информационные пассажи оскорбляют честь и достоинство украинских граждан, не способствуют поддержанию авторитета Беларуси как миролюбивой площадки для развития конструктивного диалога, нацеленного на поддержку добрососедских отношений с Украиной", - цитирует издание заявление посольства Украины в Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 марта заявил о задержании в Беларуси боевиков , которые тренировались в Украине.