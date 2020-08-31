Україна відреагувала на проведення “міжнародного конкурсу” в Криму за участі африканських країн
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Україна засуджує організовані Росією незаконні військові заходи на територіях тимчасово окупованих Криму і Севастополя за участі представників Гвінейської Республіки та Республіки Мозамбік, передає УНН з посиланням на коментар МЗС України.
“Міністерство закордонних справ України вважає організацію міністерством оборони Росії на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та міста Севастополь незаконного “міжнародного конкурсу "Глибина“, який розпочався 27 серпня 2020 року у рамках Армійських міжнародних ігор "АрМІ-2020“, черговим свідченням відвертої зневаги Росією до норм і принципів міжнародного права, у тому числі Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, а також чинного законодавства України”, — повідомили в МЗС.
Дипломати підкреслили, що організація згаданого заходу, а також залучення до участі у ньому іноземних представників, зокрема Гвінейської Республіки та Республіки Мозамбік, є черговою спробою Росії легітимізувати на міжнародному рівні свою незаконну присутність на території півострова.
“Україна засуджує протиправні дії РФ, а також порушення представниками Гвінейської Республіки та Республіки Мозамбік норм міжнародного права та законодавства України”, — наголосили в МЗС.
У міністерстві наголосили також на необхідності дотримання усіма іноземними громадянами чинного Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні у МЗС відреагували на нові обшуки і затримання в окупованому Криму.