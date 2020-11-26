Україна відповіла на "протест" Білорусі: реакція Мінська надмірно емоційна і безпідставна

“Вважаємо реакцію білоруської сторони надмірно емоційною і в цілому безпідставною. Хочемо нагадати, що для України, як європейської демократичної держави, свобода слова і свобода зібрань має фундаментальне значення. Жодних підстав для обмеження права на мирний протест в цій ситуації не існує”, — повідомили дипломати.

У коментарі зазначено, що правоохоронні органи держави вживають належних заходів, щоб на постійній основі, а особливо під час акцій протестів, гарантувати безпеку як учасників акцій, так і посольства Білорусі та його працівників.

“Наша країна чітко дотримується положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року і гарантує безпеку іноземних дипломатичних місій на своїй території. Очікуємо, що білоруська сторона також з належною відповідальністю ставитиметься до своїх міжнародних зобов’язань і не допускатиме порушень дипломатичного імунітету на кшталт безпідставних доглядів дипломатичного автомобіля посла України в Білорусі при перетині українсько-білоруського кордону. Пригадуємо також, що в період Революції Гідності в Україні білоруська сторона не реагувала на провокації громадян, які під стінами посольства України в Мінську демонстрували свою вкрай недружню позицію до України і обраного українським народом європейського курсу”, — наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь викликало посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима і вручило йому ноту протесту за “серію антибілоруських акцій щодо посольства Республіки Білорусь в Україні”.