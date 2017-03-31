Україна відновлює виробничу кооперацію з країнами-членами НАТО - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко наголосив на тому, що наразі відбувається відновлення виробничої кооперації з країнами-членами НАТО. Про це він заявив під час презентації літака АН-132Д, передає кореспондент УНН.
"АН-132Д - унікальний приклад в історії української авіації, який доводить необхідність розвитку, впровадження виробничої кооперації із західними партнерами. Наголошую, що зараз ця кооперація відбудовується з країнами-членами НАТО. Відповідає це стратегії розвитку нашої держави", - розповів Президент.
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Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що будівництво нового літака АН-132Д є подією міжнародного масштабу, бо до його створення були залучені кращі компанії з різних країн світу.