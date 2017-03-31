Украина восстанавливает производственную кооперацию со странами-членами НАТО - П.Порошенко

"АН-132Д - уникальный пример в истории украинской авиации, который доказывает необходимость развития, внедрения производственной кооперации с западными партнерами. Подчеркиваю, что сейчас эта кооперация восстанавливается со странами-членами НАТО. Это соответствует стратегии развития нашего государства", - рассказал президент.

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Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что строительство нового самолета АН-132Д является событием международного масштаба, потому что к его созданию были привлечены лучшие компании из разных стран мира.