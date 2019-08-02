Україна відкрила справу через переслідування журналістки ATR в окупованому Криму

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за заявою журналістки Гульсум Халілової, яку "суд" в окупованому Криму заарештував заочно, передає УНН із посиланням на прес-службу прокуратури.

Як повідомили у прес-службі, сьогодні до прокуратури автономії звернулась журналіст Гульсум Халілова з заявою про злочин, у якій зазначила, що напередодні зі ЗМІ їй стало відомо про незаконне порушення окупаційними правоохоронними органами в Криму відносно неї кримінальної справи за ст. 208 КК РФ (“Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем”).

"...прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 372 КК України (Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності), журналіста Гульсум Халілову визнано потерпілою та заплановано проведення першочергових слідчих дій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, "суд" в окупованому Криму заочно заарештував журналістку ATR.

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