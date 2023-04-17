Україна відкинула пропозицію Іраку виступити посередником у переговорах із росією

Деталі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив позицію Києва, згідно з якою Україна не братиме участі у жодних мирних переговорах, якщо росія не піде з усієї території України.

В Іраку Кулеба зустрівся зі своїм колегою Фуадом Хусейном. Це був перший візит української офіційної особи до Багдада після вторгнення росії до України у лютому 2022 року та перший візит міністра закордонних справ України за 11 років.

Хусейн вказав на багаторічний досвід Іраку у веденні воєн та конфліктів, а також у проведенні переговорів між ворожими сторонами, як-от недавні переговори між Саудівською Аравією та Іраном.

Багдад "має досвід спілкування з країнами, між якими існує напруженість", і "готовий служити справі миру", заявив Хусейн на пресконференції в понеділок. "Продовження війни буде небезпечним не лише для двох країн, а й для всього світу".

Кулеба сказав, що поки що Україна розглядає "Ірак як країну, здатну будувати мости… росія переходить у наступ… і це найбільша перешкода на шляху до миру".

"Нам потрібно, щоб росія погодилася з дуже простим фактом: вона повинна припинити війну і піти", - додав Кулеба.

Відхиливши пропозицію Багдада про посередництво, Кулеба сказав, що Україна сподівається на зміцнення відносин з Іраком, і що його візит у понеділок був частиною зусиль щодо "переосмислення українсько-іракських відносин".

Додамо

Ірак, як і більшість Близького Сходу, історично сильно залежить від зерна, що імпортується з України, і споживачі постраждали від зростання цін на продовольство з початку війни.

Нинішній іракський уряд вважається близьким до Ірану, який США звинувачують у постачанні безпілотників до росії для війни в Україні. Іран визнав відправлення безпілотників до росії, але каже, що це було до війни.