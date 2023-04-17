Украина отвергла предложение Ирака выступить посредником в переговорах с россией

Детали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил позицию Киева, согласно которой Украина не будет участвовать ни в каких мирных переговорах, если россия не уйдет со всей территории Украины.

В Ираке Кулеба встретился со своим коллегой Фуадом Хусейном. Это был первый визит украинского официального лица в Багдад после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года и первый визит министра иностранных дел Украины за 11 лет.

Хусейн указал на многолетний опыт Ирака в ведении войн и конфликтов, а также в проведении переговоров между враждебными сторонами, например, недавние переговоры между Саудовской Аравией и Ираном.

Багдад "имеет опыт общения со странами, между которыми существует напряженность", и "готов служить делу мира", заявил Хусейн на пресс-конференции в понедельник. "Продолжение войны будет опасным не только для двух стран, но и для всего мира".

Кулеба сказал, что пока что Украина рассматривает "Ирак как страну, способную строить мосты… россия переходит в наступление… и это самое большое препятствие на пути к миру".

"Нам нужно, чтобы россия согласилась с очень простым фактом: она должна прекратить войну и уйти", - добавил Кулеба.

Отклонив предложение Багдада о посредничестве, Кулеба сказал, что Украина надеется на укрепление отношений с Ираком, и что его визит в понедельник был частью усилий по "переосмыслению украинско-иракских отношений".

Добавим

Ирак, как и большинство Ближнего Востока, исторически сильно зависит от зерна, импортируемого из Украины, и потребители пострадали от роста цен на продовольствие с начала войны.

Нынешнее иракское правительство считается близким к Ирану, которое США обвиняют в поставках беспилотников в россию для войны в Украине. Иран признал отправку беспилотников в россию, но говорит, что это было до войны.