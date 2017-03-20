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Україна відібрала з ПСГ 7,5 млн куб. м газу за добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 18 березня зменшився до 8,137 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 7,50 млн куб. м газу. Також за добу в ПСГ України газ не закачувався.

При цьому в даних за 18 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 38,81 млн куб. м, з Польщі - 3,60 млн куб. м, з Угорщини - 1,04 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 26%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, 11 березня Україна припинила відбір з ПСГ та розпочала закачування газу.

 

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