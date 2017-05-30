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Україна в ювілейному футбольному матчі переграла збірну Угорщини

Київ • УНН

 • 15709 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 30 травня. УНН. Сьогодні на стадіоні “Авангард” в Ужгороді відбувся ювілейний матч між збірними командами ветеранів футболу України та Угорщини, передає кореспондент УНН.

Україна в ювілейному футбольному матчі переграла збірну Угорщини

З рахунком 3:1 перемогу здобула збірна України.

Саме таким складом, на цьому ж полі і з цим же суперником у 1992 році українська збірна зіграла свій перший матч. 25 років тому з рахунком 1:3 перемогли гості — збірна Угорщини. Таким історичним матчем в Україні почали відзначати 25-річчя першої гри збірної команди Незалежної України.

У сьогоднішньому ювілейному матчі рахунок відкрили футболісти збірної України. У першому таймі ветерани вітчизняного футболу відзначилися двома голами. Символічно, що автором другого голу став закарпатець Іван Гецко. Саме він у 1992 році забив перший гол збірної України.

Другий тайм відкрили голом у ворота Угорщини, а завершили влучним ударом угорців у ворота збірної України. Фінальний рахунок матчу — 3:1.

Уболівальники, серед яких були й ті, хто відвідав свого часу перший матч 1992 року, назвали сьогоднішню гру — матчем дружби. Цієї ж думки дотримувалися і почесні гості та організатори історичної зустрічі — президент Федерації футболу України Андрій Павелко та голова Угорської футбольної асоціації Др. Шандор Чані. Також на матчі були присутні угорські та українські дипломати, представники футбольної еліти обох країн, очільники Закарпатської області та міста Ужгород, організатори першого матчу Україна-Угорщина та кілька тисяч вболівальників.

Передувало історичній зустрічі двох ветеранських збірних відкриття біля центрального входу стадіону “Авангард” меморіальної дошки, присвяченої першому матчу між збірними України та Угорщини.

“На цьому стадіоні 29 квітня 1992 року відбулася товариська гра між командами України та Угорщини. Розпочався шлях до перемог національної збірної України з футболу”, — викарбувано українською та угорською мовами на дошці.

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