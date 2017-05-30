Украина в юбилейном футбольном матче переиграла сборную Венгрии
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 30 мая. УНН. Сегодня на стадионе "Авангард" в Ужгороде состоялся юбилейный матч между сборными командами ветеранов футбола Украины и Венгрии, передает корреспондент УНН.
Со счетом 3:1 победу одержала сборная Украины.
Именно таким составом, на этом же поле и с этим же соперником в 1992 году украинская сборная сыграла свой первый матч. 25 лет назад со счетом 1: 3 победили гости - сборная Венгрии. Таким историческим матчем в Украине начали отмечать 25-летие первой игры сборной команды независимой Украины.
В сегодняшнем юбилейном матче счет открыли футболисты сборной Украины. В первом тайме ветераны отечественного футбола отличились двумя голами. Символично, что автором второго гола стал закарпатец Иван Гецко. Именно он в 1992 году забил первый гол сборной Украины.
Второй тайм открыли голом в ворота Венгрии, а завершили точным ударом венгров в ворота сборной Украины. Финальный счет матча - 3:1.
Болельщики, среди которых были и те, кто посетил в свое время первый матч 1992 года, назвали сегодняшнюю игру - матчем дружбы. Этого же мнения придерживались и почетные гости и организаторы исторической встречи - президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко и председатель Венгерской футбольной ассоциации Др. Шандор Чани. Также на матче присутствовали венгерские и украинские дипломаты, представители футбольной элиты обеих стран, руководители Закарпатской области и города Ужгород, организаторы первого матча Украина-Венгрия и несколько тысяч болельщиков.
Предшествовало исторической встрече двух ветеранских сборных открытие возле центрального входа стадиона "Авангард" мемориальной доски, посвященной первому матчу между сборными Украины и Венгрии.
"На этом стадионе 29 апреля 1992 состоялась товарищеская игра между командами Украины и Венгрии. Начался путь к победам национальной сборной Украины по футболу", - выгравировано на украинском и венгерском языках на доске.