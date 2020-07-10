Україна в ТКГ вирішує питання термінового обміну полоненого бойовиками Матюшенка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Повернути додому полоненого Валерія Матюшенка, у якого спостерігаються серйозні проблеми зі здоров'ям, просять представники України у тристоронній контактній групі в Мінську. Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник в ТКГ від України Денис Казанський, передає УНН.
"У гуманітарної підгрупі на цей раз також говорили про українського полоненого Валерія Матюшенка, який сидить у полоні у бойовиків ДНР на 32-ій зоні. У нього виникли серйозні проблеми зі здоров'ям - сильні болі і швидка втрата ваги", - написав Казанський.
Він вважає, що це можуть бути або симптоми онкології, або інші наслідки знущань, яким людина піддавався у полоні.
"Українська сторона просить обміняти Матюшенка в екстреному порядку, так як людина серйозно хвора, і важливо встигнути його врятувати. Інформацію донесли до ОБСЄ і "тієї сторони". Зараз добиваємося проведення обстеження. Поки зрозумілої реакції і чіткої відповіді з боку бойовиків немає. Але питання потрібно постійно піднімати і контролювати, так як людина у реальній біді", - повідомив представник.
Нагадаємо, Валерій Матюшенко був у списках на обмін ще у 2017 році, але тоді його не віддали. Пізніше його прізвище бойовики перестали підтверджувати. За словами Тетяни Матюшенко, зараз її чоловіка утримують у Макіївській колонії.
Раніше в УНН повідомлялося, що українські полонені з ОРДЛО розповіли, хто ще утримується бойовиками на окупованому Донбасі, серед них залишався і звинувачений у "шпигунстві" Матюшенко.