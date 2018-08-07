Україна в ООН закликала до посилення санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Міжнародне співтовариство має поєднувати дипломатичні інструменти з набагато більш потужними цільовими санкціями, а також ізоляцією російського політичного керівництва та олігархів. Про це заявив тимчасовий повірений України при ООН Юрій Вітренко під час заходу, присвяченому 10-й річниці російсько-грузинської війни, передає УНН.
"Характер російської агресії доволі подібний - чи то Грузія, чи Україна, чи Молдова, чи інші країни. Він включає в себе низку складних гібридних методів, включаючи прямі військові вторгнення, підривну пропагандистську політику, дезінформацію і проникнення у соціальні мережі, використання найманців, тероризм і т.д. Росія намагається маніпулювати громадською думкою, використовуючи контрольовані державою засоби масової інформації для навмисного поширення фальшивих історій, вирощування фальшивих новин, щоб впливати на міжнародну і внутрішню політику", - зазначив український дипломат.
Говорячи про кращий спосіб вплинути на таку поведінку, він зазначив, що "срібної кулі немає", однак, "зрозуміло, що міжнародне співтовариство повинне поєднувати дипломатичні інструменти з набагато більш потужними цільовими санкціями і ізоляцією російських політичних лідерів і олігархів".
"Зрештою, ми всі знаємо, що Росія розуміє лише мову сили", - зауважив Вітренко.
Нагадаємо, американські сенатори внесли у конгрес законопроект про нові санкції щодо РФ.