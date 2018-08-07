Украина в ООН призвала к усилению санкций против РФ

"Характер российской агрессии довольно схож - будь то Грузия, Украина, Молдова или другие страны. Он включает в себя ряд сложных гибридных методов, включая прямые военные вторжения, подрывную пропагандистскую политику, дезинформацию и проникновение в социальные сети, использование наемников, терроризм и т.д. Россия пытается манипулировать общественным мнением, используя контролируемые государством средства массовой информации для умышленного распространения фальшивых историй, взращивания фальшивых новостей, чтобы влиять на международную и внутреннюю политику", - отметил украинский дипломат.

Говоря о самом лучшем способе повлиять на такое поведение, он отметил, что "серебряной пули нет", однако, "понятно, что международное сообщество должно сочетать дипломатические инструменты с гораздо более мощными целевыми санкциями и изоляцией российских политических лидеров и олигархов".

"В конце концов, мы все знаем, что Россия понимает только язык силы", - отметил Витренко.

Напомним, американские сенаторы внесли в конгресс законопроект о новых санкциях в отношении РФ.