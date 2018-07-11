Україна в Мінську: РФ відмовляється надати гарантії безпеки працівникам ДФС

“Дотримання Мінської лінії є принциповим для всього блоку безпекових питань. Зокрема, відповідно до цієї домовленості Донецька фільтрувальна станція має перебувати під контролем України”, — йдеться в повідомленні.

Українська сторона в ТКГ підкреслила, що саме в такий спосіб може бути гарантована безпека і працівників цієї установи, і ремонтних бригад, і спостерігачів СММ ОБСЄ, які здійснюють моніторинг в цьому районі.

"Україна зробила все можливе для людей, які забезпечують постачання води сотням тисяч мешканців Донбасу: так, кожну зміну ДФС супроводжують військові Збройних Сил України. Натомість РФ, як і раніше, відмовляється надати відповідні гарантії безпеки", - зазначила Д.Оліфер.

Як повідомляв УНН, в ОБСЄ стурбовані укріпленням бойовиками кулеметних і мінометних позицій на Донбасі.