Украина в Минске: РФ отказывается предоставлять гарантии безопасности работникам ДФС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Украина сделала все возможное для людей, которые обеспечивают подачу воды сотням тысяч жителей Донбасса. В то же время Россия, как и раньше, отказывается предоставить гарантии безопасности работникам ДФС, ремонтным бригадам и наблюдателям СММ ОБСЕ, осуществляющим мониторинг в этом районе. Об этом по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.
"Соблюдение Минской линии является принципиальным для всего блока вопросов безопасности. В частности, согласно этой договоренности Донецкая фильтровальная станция должна находиться под контролем Украины", - говорится в сообщении.
Украинская сторона в ТКГ подчеркнула, что именно таким образом может быть обеспечена безопасность и работников этого учреждения, и ремонтных бригад, и наблюдателей СММ ОБСЕ, осуществляющих мониторинг в этом районе.
"Украина сделала все возможное для людей, которые обеспечивают подачу воды сотням тысяч жителей Донбасса: так, каждую смену ДФС сопровождают военные Вооруженных Сил Украины. При этом РФ по-прежнему отказывается предоставить соответствующие гарантии безопасности", - отметила Д.Олифер.
Как сообщал УНН, в ОБСЕ обеспокоены укреплением боевиками пулеметных и минометных позиций на Донбассе.