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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 48044 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 126677 просмотра

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8 марта, 10:25 • 134064 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 170154 просмотра

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Украина в Минске: РФ отказывается предоставлять гарантии безопасности работникам ДФС

Украина в Минске: РФ отказывается предоставлять гарантии безопасности работникам ДФС

Киев  •  УНН

 • 10877 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Украина сделала все возможное для людей, которые обеспечивают подачу воды сотням тысяч жителей Донбасса. В то же время Россия, как и раньше, отказывается предоставить гарантии безопасности работникам ДФС, ремонтным бригадам и наблюдателям СММ ОБСЕ, осуществляющим мониторинг в этом районе. Об этом по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

"Соблюдение Минской линии является принципиальным для всего блока вопросов безопасности. В частности, согласно этой договоренности Донецкая фильтровальная станция должна находиться под контролем Украины", - говорится в сообщении.

Украинская сторона в ТКГ подчеркнула, что именно таким образом может быть обеспечена безопасность и работников этого учреждения, и ремонтных бригад, и наблюдателей СММ ОБСЕ, осуществляющих мониторинг в этом районе.

"Украина сделала все возможное для людей, которые обеспечивают подачу воды сотням тысяч жителей Донбасса: так, каждую смену ДФС сопровождают военные Вооруженных Сил Украины. При этом РФ по-прежнему отказывается предоставить соответствующие гарантии безопасности", - отметила Д.Олифер.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ обеспокоены укреплением боевиками пулеметных и минометных позиций на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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