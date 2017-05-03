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Україна увійшла в тридцятку країн за ступенем відкритості даних

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Україна увійшла у топ-30 країн за ступенем відкритості даних, посівши 24 місце в світі і обігнавши більшість країн Євросоюзу. Про це йдеться у щорічному рейтингу The Global Open Data Index, який складає міжнародна неурядова мережа Open Knowledge International, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.

Україна увійшла в тридцятку країн за ступенем відкритості даних

Як зазначається, рейтинг складається з оцінки відкритості 16 різних сфер – від сфери державних фінансів, сфери державних витрат та державних закупівель до інформації про власників землі, результатів виборів усіх рівнів та державної статистики.

Найбільш схвальні оцінки, за даними дослідження, Україна отримала за відкритість державного бюджету та доступу до державних реєстрів. Також дослідники відзначили відкритість даних статистики, закупівель, національного законодавства та державних витрат. Найменш відкритими виявилися дані про землевласників та дані про природне середовище.

За результатами рейтингу, сусідами України стали Німеччина, Гонконг та Австрія.

Коментуючи досягнення нашої держави, глава уряду Володимир Гройсман відзначив: "У порівнянні з минулим роком Україна піднялася на 30 пунктів, піднявшись з 54 на 24 місце. Це ще одне свідчення відкритості діяльності Уряду. За останній рік ми запровадили єдиний портал відкритих даних, відкрили для вільного доступу більшість базових реєстрів, приєдналися до міжнародної Хартії відкритих даних та затвердили відповідну дорожню карту розвитку відкритих даних. Відкрите урядування – ключ до реформ в Україні!"

Нагадаємо, Україна піднялася на п'ять позицій у рейтингу свободи преси.

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