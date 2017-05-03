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Украина вошла в тридцатку стран по степени открытости данных

Киев • УНН

 • 14348 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Украина вошла в топ-30 стран по степени открытости данных, заняв 24 место в мире и обогнав большинство стран Евросоюза. Об этом говорится в ежегодном рейтинге The Global Open Data Index, который составляет международная неправительственная сеть Open Knowledge International, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Украина вошла в тридцатку стран по степени открытости данных

Как отмечается, рейтинг составляется по оценке открытости 16 различных сфер - от сферы государственных финансов, сферы государственных расходов и государственных закупок информации о владельцах земли, результатов выборов всех уровней и государственной статистики.

Наиболее положительные оценки, по данным исследования, Украина получила за открытость государственного бюджета и доступа к государственным реестрам. Также исследователи отметили открытость данных статистики, закупок, национального законодательства и государственных расходов. Наименее открытыми оказались данные о землевладельцах и данные о природной среде.

По результатам рейтинга, соседями Украины стали Германия, Гонконг и Австрия.

Комментируя достижения нашего государства, глава правительства Владимир Гройсман отметил: "По сравнению с прошлым годом Украина поднялась на 30 пунктов, поднявшись с 54 на 24 место. Это еще одно свидетельство открытости деятельности правительства. За последний год мы ввели единый портал открытых данных, открыли для свободного доступа большинство базовых реестров, присоединились к международной Хартии открытых данных и утвердили соответствующую дорожную карту развития открытых данных. Открытое управление - ключ к реформам в Украине!"

Напомним, Украина поднялась на пять позиций в рейтинге свободы прессы.

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