Україна увійшла до топ-20 країн світу за кількістю футболістів, які виступають за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Міжнародний інститут спортивних досліджень зі Швейцарії (CIES) опублікував дані по кожній з країн за кількістю футболістів-мігрантів, повідомляє УНН з посиланням на CIES.
Згідно зі звітом, цього сезону за кордоном виступає 196 громадян України, які захищають кольори клубів 34-х країн – це 18 показник у світі.
Пальму першості із великим відривом в даній генерації отримала Бразилія – 1330 гравців виступають в зарубіжних країнах. До 5-ки також увійшла Франція (867), Аргентина (820), Сербія (458) і Англія (431).
Найбільше українських виконавців, а саме 28, виступає в Білорусі, на другому місці першість Угорщини, де грають 20 українців. Далі йде Польща і Росія, де українське представництво налічує по 13 футболістів.
Зауважимо, що у дослідженні розглядалися 147 ліг, 98 національних асоціацій.