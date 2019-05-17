Украина вошла в топ-20 стран мира по количеству футболистов, выступающих за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Международный институт спортивных исследований из Швейцарии (CIES) опубликовал данные по каждой из стран по количеству футболистов-мигрантов, сообщает УНН со ссылкой на CIES.
Согласно отчету, в этом сезоне за рубежом выступает 196 граждан Украины, которые защищают цвета клубов 34-х стран - это 18-й показатель в мире.
Пальму первенства с большим отрывом в данной генерации получила Бразилия - 1330 игроков выступают в зарубежных странах. В 5-ку также вошла Франция (867), Аргентина (820), Сербия (458) и Англия (431).
Больше всего украинских исполнителей, а именно 28 выступает в Беларуси, на втором месте первенство Венгрии, где играют 20 украинцев. Далее идет Польша и Россия, где украинское представительство насчитывает по 13 футболистов.
Заметим, что в исследовании рассматривались 147 лиг, 98 национальных ассоциаций.