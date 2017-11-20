Україна уклала угоду з ОАЕ з модифікації літака Ан-132

“Під час Dubai Airshow 2017 ДП "Антонов" уклало домовленості з партнерами з Об’єднаних Арабських Еміратів щодо постачання складових, організацію коопераційного виробництва та навчання технічного персоналу для реалізації фінальної частини програми Ан-132”, — йдеться у повідомленні прес-служби.

Крім того, за інформацією концерну, завдяки досягнутим під час виставки домовленостям, наступним літаком, який буде створений у тісній міжнародній кооперації стане модернізований Ан-70. Цей унікальний за своїми характеристиками літак отримає нову авіоніку та позбавиться російських деталей.

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“Про відповідну готовність взяти участь у модернізації літака, під час провідної міжнародної виставки Dubai Airshow 2017, заявили компанії з Королівства Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів та Туреччини. Завдяки цій модернізації планується розширити унікальні характеристики літака”, — поінформували в підприємстві.

У ДП додали, що враховуючи те, що у 2015 році Ан-70 було прийнято на озброєння Збройних сил України, модернізація цього літака є одним з найважливіших завдань, яке дозволить значно розширити мобільність та боєздатність українських захисників.

Нагадаємо, Казахстан зацікавлений в літаках українського виробництва Ан-148, а також Ан-158.