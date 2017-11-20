Украина заключила соглашение с ОАЭ по модификации самолета Ан-132

"Во время Dubai Airshow 2017 ГП "Антонов" заключило соглашения с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов по поставкам составляющих, организацию кооперационного производства и обучение технического персонала для реализации финальной части программы Ан-132", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, по информации концерна, благодаря достигнутым во время выставки договоренностям, следующим самолетом, который будет создан в тесном международной кооперации станет модернизированный Ан-70. Этот уникальный по своим характеристикам самолет получит новую авионику и избавится российских деталей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Антонов" обнародовал уникальные кадры испытательного полета самолета Ан-132D

"О соответствующую готовность принять участие в модернизации самолета, во время ведущей международной выставки Dubai Airshow 2017, заявили компании из Королевства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. Благодаря этой модернизации планируется расширить уникальные характеристики самолета", - сообщили на предприятии.

В ГП добавили, что учитывая то, что в 2015 году Ан-70 была принята на вооружение Вооруженных сил Украины, модернизация этого самолета является одной из важнейших задач, которое позволит значительно расширить мобильность и боеспособность украинских защитников.

Напомним, Казахстан заинтересован в самолетах украинского производства Ан-148, а также Ан-158.